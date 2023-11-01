Pamukkale Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması

Pamukkale Belediyesi, 2023 yılı ikinci dönem Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2023 olduğunu hatırlattı. Vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması için ödeme kolaylıkları sağlanacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin 2023 yılı ikinci dönem ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2023 olduğu hatırlatıldı.

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemeleri konusunda vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için her türlü kolaylığı sağlıyor. 2023 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin ikinci dönemi 1 Kasım 2023 itibariyle başladı. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri ödemelerinin ikinci taksitlerinin son gününün kaçırmamaları istenildi.

Ödemelerin son gününün 30 Kasım 2023 Perşembe günü olduğu belirtilen yazılı açıklamada, cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'nde, Deliktaş ek hizmet binasında, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde ve Tapu Müdürlüğü'nde bulunan vezneden ödemelerini yapabileceği belirtildi. - DENİZLİ