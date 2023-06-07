Pamukkale Belediyesi, Çiftçilere Destek Projelerine Devam Ediyor

Pamukkale Belediyesi, ilçede çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olan projelerine devam ediyor. Belediye, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini sürdürerek çiftçilere tohum ve yem desteği sağlıyor.

Sadece turizm değil tarımda da adından söz ettiren Pamukkale Belediyesi, ilçede çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olan projelerine devam ediyor.

Pamukkale ilçesi hem turizmi, hem tarihi hem de kültürel yapısıyla bir dünya markası olmayı sürdürürken, tarımsal alanda ki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. İlçede çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara Pamukkale Belediyesi'nin desteği sürüyor. 61 mahalleden 31'inde çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar yaşıyor. Pamukkale Belediyesi de, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi 2022 yılında başlattığı projesine bu yıl daha da büyüterek devam ediyor. Geçen yıl 10 dönüm arazide yapılan ekim bu yıl 200 dönümde gerçekleştirildi. Mart ayında gübreleme çalışmalarının tamamlandığı arazide yılın ilk hasadı da gerçekleştirildi.

Çiftçilere tohum ve yem desteği sağlanacak

Yılın ilk hasadına bizzat katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Şehrimizin birçok yerinde hasat mevsimi başladı. Yüce Rabbim emek veren, çaba gösteren, ülkemiz için üreten bütün çiftçilerimizin işlerini kolay etsin, inşallah işleri bereketli olsun. Geçtiğimiz günlerde maalesef ülkemizin farklı yerlerinde olduğu gibi Denizli'miz de Pamukkale'mizde de sel felaketleri oldu. Yüce Rabbim, rahmetini, bereketini afetsiz versin inşallah. Şuan da bütün ekiplerimiz sahada yani çiftçilerimizin arazi yollarını yeniden onarma gayreti içerisinde. Şuanda Eldenizli mahallemizdeyiz, Pamukkale Belediyesi olarak geçtiğimiz sene başlattığımız bir projemiz vardı. Proje çerçevesinde hedefimiz kendimiz üreterek, ürettiğimizi ilçemizin farklı mahallelerinde hayvancılık yapan insanlarımızla paylaşmaktı. İlk hedefte daha küçük bir arazide kendimize tohum elde ettik. Sonrasında o tohumlarımızla Kasım ayı içerisinde 200 dönümlük bir alanımıza arpa ve buğday ekimini gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun, 2023 yılının Haziran ayında ektiğimiz ürünlerin hasat zamanına kavuştuk. Gördüğüm kadarıyla çok bereketli bir sezon geçirmiş olduk. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre 100 ton kadar arpa ve buğdayımız olacak. Arpa ve buğdayı işleyip yem haline getireceğiz. Ardından 1 ile 10 baş arasında hayvan besleyen hayvancılık yapan insanlarımıza bu ürünlerimizin tamamını dağıtmış olacağız. İnşallah bunu da arttırmayı planlıyoruz. Bu proje sayesinde ilçemizde ekilemeyen arazileri de değerlendirmek için çalışacağız. Hasadımız hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İnşallah tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - DENİZLİ