Pamuk Pars kimdir? Pamuk Pars kaşında, nereli? Pamuk Pars mesleği ne, hayatı ve biyografisi nedir?

Tanıtım filmleri ve tv programlarının yanı sıra bir de albümü bulunan Pamuk Pars'ın hayatı merak ediliyor?Pamuk Pars kimdir? Pamuk Pars kaşında, nereli? Pamuk Pars mesleği ne? Pamuk Pars hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PAMUK PARS KİMDİR?

Aslen Bursalı olan Pamuk Pars, 1990 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Başarılı bir lise hayatı geçiren güzel oyuncu, Üniversite eğitimini Konservatuar okuyarak tamamlamıştır. Pars, güzelliği ve mükemmel fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Boyu ise bazı kaynaklarda 1.67 cm olarak geçmektedir.

Pamuk Pars, 2012 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bana Her Şey Yakışır" adlı programa yarışmacı olarak katılmış ve ilk kez ekran karşısına çıkmıştır. Jüri üyeliğini Cengiz Abazoğlu gibi usta bir ismin yaptığı yarışmada birinci olamadı ancak güzelliği ile birlikte herkesin konuştuğu isimlerden olmayı başardı.

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı evlilik programına da katılan Pars, gündeme gelmeyi her zaman başarmıştır. Caner Toygar'a talip olarak programa geldiği dönemde yine adından söz ettirmeyi başardı.

Tanıtım filmleri ve tv programlarının yanı sıra bir de albümü bulunmaktadır. Fethiye'den ev almış, bir de güzellik salonu açmayı planladığını belirtmiştir. Dizi projelerinde de yer almaya devam eden oyuncu birçok projeyle daha karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

2017 yılında çıkardığı "Azılı Bela" isimli şarkı ile gündeme oturan oyuncu-şarkıcı, 2 yıl önce bu şarkıyı satın aldığı ancak aynı anda başka birine satıldığını öğrendi. Bu süreçte her ne kadar hayal kırıklığı yaşasa da sessizliğini korumayı başardı. Geçtiğimiz günlerde "İDO" yönetmenliğinde İstanbul'un tarihi yarım adası Eminönü'nde şarkısının klibini çekti.