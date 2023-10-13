Pamucak Antik Liman Projesi'nde mendirekler tamamlanıyor

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Pamucak Antik Liman Projesi kapsamında mendireklerin hızla tamamlanarak teknelerin kullanımına hazır duruma getirileceğini açıkladı.

Bayraklı, yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, dün Efes Antik Kenti'ndeki temaslarında ilçeye önemli yatırımların müjdesini verdiğini belirtti.

Bakan Ersoy'un açıkladığı "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarına 2023-2027 döneminde 1 milyar liralık yatırım yapılacağını bildiren Bayraklı, Efes Dijital Deneyim Müzesi'nin de turizme yeni bir heyecan kazandıracağını ifade etti.

Bakan Ersoy ile Pamucak Antik Liman Projesini de incelediklerini belirten Bayraklı, şunları kaydetti:

"Bakanımız, mendireklerin hızla tamamlanacağını, tekneler ve balıkçılarımızın çok yakında limandan faydalanabileceklerini ifade etti. Ayrıca yıllardır tesis eksikliği nedeniyle denize giremediğimiz Pamucak sahilimizde bakanlığımız, 'Pamucak Halk Plajı' projesini çok yakında hayata geçiriyor.

Efes esnafımıza ve Selçuk halkına müjde vermek istiyorum. 60-70 yıldır süren ve kanayan bir yaraya dönüşen, Efes alt kapı dükkanları sorununu çözmek için çalışmalar son aşamada. Onayı alınan yeni "Karşılama Alanında" Efes Antik Kenti'nin tarihi dokusuna uygun yeni dükkanlar ve büyük bir otoparkı ilçemize ve Efes esnafımıza çok yakında kazandırıyoruz."