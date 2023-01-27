İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi. Haddini aşan protestocu hakkında Kuran-ı Kerim yakan Rasmus Paludan kimdir ve Paludan kim gibi konular araştırıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dünyasını ayağa kaldıran aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Paludan kim? Kuran-ı Kerim yakan Rasmus Paludan kimdir?

KURAN-I KERİM YAKAN RASMUS PALUDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ocak 1982

(41yaşında),

North Zealand, Danimarka

Partisi: Hard Line

Rasmus Paludan (2 Ocak 1982)Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı bir politikacı ve avukattır. 2017'de kurduğu Danimarka'daki aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs'un ("Sıkı Yön") lideridir. Paludan, Kuran-ı Kerim'in yakıldığı birkaç etkinlik düzenledi. İslam'ı "eşcinsel İslam" olarak adlandırdığı gibi Kuran'ı yaktı, üzerine tükürdü, fırlattı ve insanları üzerine idrar yapmaya teşvik etti. Bunun sonucunda bazı şiddet ve arabaların yakılmasıyla dikkat çeken karşı protestolara yol açtı.

2021'de Doğu Yüksek Mahkemesi tarafından ırkçı ve aşağılayıcı ifadelerden suçlu bulundu, ertelenmiş 3 ay hapis cezası aldı ve mağdur olan Somalili bir kadına tazminat ödemek zorunda kaldı.

AİLESİ, EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Paludan, şair Tine Paludan ve yazar Martin Paludan'ın ağabeyidir. Babası gazeteci Tomas Polvall İsveçli olduğu için Paludan'ın kendisi de göçmen kökenlidir ve zaman zaman İsveç'te yaşamış olmasının kendisine İsveç vatandaşlığı hakkı verdiğini söylüyor. Ekim 2020'de Paludan, babası İsveçli olduğu için yetkililer tarafından resmi olarak İsveç vatandaşı ilan edildi.

Babasının söylediğine göre, Paludan bisiklet sürerken bir arabanın çarpması sonucu eğitimine ara vermek zorunda kaldı ve beyin ameliyatı olmak zorunda kaldı.Hukuk alanında lisans derecesine sahiptir.

Eylül 2022 itibarıyla Paludan, Kopenhag Üniversitesi'nde teoloji okuyordu