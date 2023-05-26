Elazığ'ın Palu ilçesi, yaklaşık 7 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı oluyor.

7 bin yıllık tarihi Palu ilçesi, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladıdı

ELAZIĞ Yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesi, sezonun ilk turistlerine ev sahipliği yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde bulunan yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ'ın Palu ilçesi, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Palu'ya birçok ilden turist geliyor. Ziyaretçiler, özellikle Palu Kalesi'ne çıkarak, Murat Nehri ile birleşen ilçenin doğal güzelliğini hem gözlemliyor hem de fotoğraflıyor.

Palu'ya ilk defa geldiğini dile getiren Mahsum Celayir, "Palu'ya giriş yaptık. Bugün ve yarın arkadaşlarımızla birlikte bol bol gezip ondan sonra gözlemleyeceğiz. Biz Bingöl'den 12 kişilik dağcı ekibi olarak buraya geldik. 2 bin 600 rakımlı Akdağ'a çıkacağız. İleride de kamp yapacağız. Oraya gitmeden önce kaleyi görmek istedik. Şu an kalede bir gezi yapıyoruz" dedi.

Malatya'dan arkadaşlarıyla birlikte Palu ilçesini ziyaret etmeye gelen Abdullah Atmaca, "Palu'ya ilk defa geldim. Tarihi yerlerini, daha önceden duymuştuk ama gelme imkanımız olmamıştı. Gerçekten güzel yerler var. Murat Köprüsü, Palu Kalesi ile küçük ve şirin bir Anadolu ilçesi. Gezilip görülmeye değer bir yer" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Hakan Demir, "Şuanda bulunduğumuz mekan tarihi Palu Kalesi. Benim buraya ilk gelişim ama hayran olmamak elde değil. Alt tarafta Muş'tan beri akıp gelen Murat Nehri var. Arkamdaki ilçe merkezi ve harika bir doğa manzarası var. Ziyaretçiler, vatandaşlar kaleyi ziyaret ediyorlar" diye konuştu.