Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'nın programıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesi mahkemesi ne oldu? Sorusu araştırılmakta. Peki, Palu ailesi mahkemesi ne oldu? Palu ailesi mahkeme sonucu ne oldu? Palu ailesi tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili ailenin ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'in yargıladığı davada sanıklar hakkında karar verilmişti. Peki, Palu ailesi mahkemesi ne oldu? Palu ailesi mahkeme sonucu ne oldu? Palu ailesi tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı?

PALU AİLESİ MAHKEMESİ NE OLDU?

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, sanık Emine Ustael'i kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, kasten öldürmeye yardım etme ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine karar vermişti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay, Emine Ustael'e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEK TUTUKLU DAMAT KALDI

Tutuksuz yargılanan Fatih Palu'nun ardından yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Tahliyeler üzerine sanıkların itiraz ettiği dava yeniden görüldü. Yargıtay tarafından verilen son kararda, tutuklu bulunan Emine Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali devam ediyor.