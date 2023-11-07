Palandöken'de Kış Turizmi ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken'de, kış sezonu öncesi Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023-2024 kış sezonu hazırlıkları ele alındı ve merkezin tanıtılması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken'de, kış sezonu öncesi Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Aynalı, Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il kurum ve kuruluş yöneticileri ile otel temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2023-2024 kış sezonu hazırlıkları ele alındı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin koordinesinde gerçekleşen toplantıda, Palandöken'de alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra tesisler ve pistlerde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları görüşüldü. Ulaşımdan pist güvenliğine, suni kar sistemlerinden, tesislerdeki hazırlıklara kadar birçok başlığın ele alındığı toplantıda ayrıca merkezin tanıtılması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda Palandöken Ejder A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, pistlerde suni karlama, akreditasyon, Konaklı Kayak Merkezi'nde yürütülen ve planlanan çalışmalar ile kayak merkezinin genel durumu hakkında yetkililere bir sunum yaptı.

Kar yağışının yoğun olması durumunda, geçen sezon olduğu gibi aralık ayının ilk haftasında 2023-2024 kayak sezonunun açılabileceği yönünde görüşlerin belirtildiği toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM