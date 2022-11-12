Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yapılan yemeklerden birisi Palamut Pilakisi yemeğidir. Evde izleyiciler Palamut Pilakisi nasıl yapılır çok merak ediyor. Peki, Palamut pilakisi nasıl yapılır? Balık pilakisi nasıl yapılır? Palamut pilakisi tarifi!

Masterchef'te yapılan Palamut Pilakisinin ardından vatandaşlar Palamut Pilakisi nasıl yapılır merak ediyor. Palamut pilakisi nasıl yapılır? Balık pilakisi nasıl yapılır? Palamut pilakisi tarifi!

PALAMUT PİLAKİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 tane halka şeklinde doğranmış palamut

İri çekilmiş karabiber

2 tane kesme şeker

2 tane domates

1 limon dilim

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı doğranmış taze soğan

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

PALAMUT PİLAKİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle balıkları fırın kabına koyuyoruz. Ardından tüm malzemeleri çiğden üstüne koyuyoruz. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 180 santigrat derece ısıtılmış fırına atıyoruz ve 20 dakika pişiriyoruz.

Daha sonrasında alüminyum kağıdı açıyoruz ve 5 dakika daha fırında pişiriyoruz.

Böylelikle palamut pilakisini hazırlamış oluyoruz.