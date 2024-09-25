PALAMUT FİYATLARI! Palamut ne kadar, zam geldi mi?

Palamutun fiyatı ne kadar? Karadeniz'de balık sezonu palamut bereketiyle açıldı. Son günlerde fiyatlar artsa da, balıkçılar balığın diğer gıda ürünlerine göre hala uygun olduğunu belirterek, vatandaşlara sezon fırsatını kaçırmamalarını önerdi.Palamut ne kadar, zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

PALAMUT FİYATLARI NE KADAR?

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla Trabzon'daki tezgahlar, mevsim balıklarıyla dolmaya başladı. Palamut bolluğuyla sezona giren balıkçılar ve halk memnun kaldı. Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'ndeki balık pazarında, palamutun tanesi kalınlığına göre 100-120 lira arasında satılıyor. Sezon başında 40-50 lira olan fiyatlar, hava koşullarının avlanmayı etkilemesi nedeniyle son bir haftada arttı. Buna rağmen, palamut hala diğer gıda ürünlerine kıyasla erişilebilir bir seçenek olarak ilgi görüyor.

Tezgahlardaki diğer mevsim balıkları ise çinekop 250-300 TL, barbun 150 TL, istavrit 80-100 TL, mezgit 120-170 TL, hamsi 250 TL, çipura 300 TL, somon ise 200 TL'den satışa sunuluyor.