Palak Paneer nedir, nasıl yapılır? Masterchef Palak Paneer hangi ülkenin yemeği? Palak Paneer yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 31 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Palak Paneer yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Palak Paneer nasıl yapılır? Palak Paneer yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Palak Paneer yemek tarifi! Palak Paneer nasıl yapılır? Palak Paneer yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Palak Paneer tarifi oldu. Peki en güzel Palak Paneer yemek tarifi nasıldır? Palak Paneer yemeği nasıl yapılır? Palak Paneer için gerekli malzemeler nelerdir? Palak Paneer ne demektir? Palak Paneer nedir? Palak Paneer nerenin yemeği?

PALAK PANEER NEDİR?

Palak paneer, Hintçe, Marathi, Gujarati ve diğer Hint dillerinde palak olarak adlandırılan, püre haline getirilmiş ıspanaktan yapılan kalın bir macun içinde paneerden (bir tür süzme peynir) oluşan vejetaryen bir yemektir.

Palak paneer ve saag paneer terimleri bazen Anglosfer'deki restoranlarda birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte, saag paneer, hardal yeşillikleri gibi diğer yeşil yapraklı sebzeleri içerdiği için geleneksel palak paneer'den farklıdır, oysa palak paneer sadece ıspanak içerir. Dhaba restoranları genellikle palak paneer konusunda uzmanlaşmıştır.

PALAK PANEER NASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Hazırlık

Palak pane, önce ıspanak haşlanıp püre haline getirilerek hazırlanır. Püre daha sonra sotelenmiş domates ve soğan ile karıştırılır. Püre haline getirilmiş pane küpleri daha sonra püreye eklenir. Palak paneer tipik olarak zencefil, sarımsak, domates, garam masala, zerdeçal, biber tozu ve kimyon ile baharatlanır.

Servis

Palak paneer, roti, naan, paranthas, makki di roti veya haşlanmış pirinç gibi bir tarafı ile sıcak olarak servis edilir. Daha geleneksel bir yaklaşım için yanında soğan ile de servis edilebilir.

Son yıllarda, palak paneer'in füzyon varyasyonları olmuştur. Temmuz 2020'de Bangalore merkezli bir yemek blog yazarı, palak paneer idli varyasyonunu yayınladı. Yemek, bu iki Kuzey ve Güney Hindistan yemeğinin alışılmadık kombinasyonu hakkında Twitter ve Instagram'da sohbete yol açtı. Eylül 2020'de Vietnam merkezli Pizza 4P'ler, Uluslararası Barış Günü onuruna benzersiz füzyon pizzaları yarattı. Bu varyasyonlardan biri, Hindistan ve Pakistan arasındaki barışı simgeleyen bir palak paneer-chapli kebap pizzasıydı.