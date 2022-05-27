Pakize Suda yeğeni kim? Pakize Suda yeğeni ne dedi? - Haberler

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı. Pakize Suda yeğeni kim?

PAKİZE SUDA YEĞENİ KİM?

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sosyal medyada dikkatleri çekiyor.

PAKİZE SUDA YEĞENİ NE DEDİ?

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

Haberler.com - Gündem