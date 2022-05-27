Pakize Suda öldü mü? Yeğeni açıkladı! Pakize Suda'nın son hali nasıl? - Haberler

Pakize Suda öldü mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanıyamadığı açıklanmıştı. Pakize Suda'nın son hali nasıl? Pakize Suda öldü mü?

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda özel bir bakımevinde tedavisini sürdürüyor. Sosyal medyada iddia edilen konu hakkında ise Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1952

İzmir

Gazete Habertürk'te yazan Suda, şu an hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktadır. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyor. Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamaktadır.

17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı ve 27 Aralık 2008 günü ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmak zorunda kaldı.

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