Geçtiğimiz aylarda ses sanatçısı Onur Akay, demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaşmıştı. Sevenleri ise Pakize Suda'nın sağlık durumunu merak ederken vefat haberi ile sarsıldı. Peki, Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden, ne zaman öldü?

Bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Arama motorlarında ise Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden, ne zaman öldü? soruları aratıldı. İşte detaylar...

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın ölüm haberini şöyle verdi;

"Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım"

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1952

(70 yaşında)

İzmir

Gazete Habertürkde yazan Suda, şu an hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktadır. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyor. Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamaktadır.

17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı ve 27 Aralık 2008 günü ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmak zorunda kaldı.