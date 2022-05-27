Pakize Suda kimdir? Pakize Suda hasta mı? Pakize Suda sağlık durumu ne? - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı. Pakize Suda kimdir? Pakize Suda hasta mı? Pakize Suda sağlık durumu ne?

PAKİZE SUDA HASTA MI?

Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda özel bir bakımevinde tedavisini sürdürüyor.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1952

(70 yaşında)

İzmir

Gazete Habertürkde yazan Suda, şu an hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktadır. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyor. Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamaktadır.

17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı ve 27 Aralık 2008 günü ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmak zorunda kaldı.

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