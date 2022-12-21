Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakize suda kimdir? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gündem Haberleri

Pakize suda kimdir? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Peki Pakize Suda kimdir? Nereli? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ünlü oyuncu Pakize sudanın biyografisi...

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde 'Ege Güzeli' seçilmişÖlümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde "Ege Güzeli" seçilmiş
Son Dakika! Ünlü oyuncu Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybettiSon Dakika! Ünlü oyuncu Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Oyuncu ve Yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pakize Suda kimdir? Pakize Suda neden hayatını kaybetti? Pakize Suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar harbimizde...

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. Pakize Suda, demans hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Oynadığı filmler

  • 1971: Feride
  • 1972: Tarkan: Altın Madalyon
  • 1985: Ayrılık Acısı
  • 2007: Çılgın Dersane
  • Oynadığı diziler
  • 1998: Erguvan Yılları
  • 2002: Pembe Patikler
  • 2003: Hayat Bilgisi
  • 2005: Davetsiz Misafir
  • 2006: Sevda Çiçeği
  • Sunduğu programlar
  • Dobra Dobra
  • Her Şeyi Konuşalım
  • Konuşa Konuşa
  • Lezzet Yolculuğu
  • Lezzete Yolculuk
  • Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
  • Pakize Suda İle Gece Yarısı
  • Pakizeli Günler
  • Söylemezsem Olmaz
  • Türkiye Konuşuyor

Kitapları

  • Ağız Tadıyla Sevişemedik
  • Yenmiş Yutulmuş Sözler
Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Pakize Suda Kimdir Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title