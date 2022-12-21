Pakize suda kimdir? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Peki Pakize Suda kimdir? Nereli? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ünlü oyuncu Pakize sudanın biyografisi...

Ünlü Oyuncu ve Yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pakize Suda kimdir? Pakize Suda neden hayatını kaybetti? Pakize Suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar harbimizde...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. Pakize Suda, demans hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

PAKİZE SUDA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.

PAKİZE SUDA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Oynadığı filmler

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor

Kitapları