Pakize suda kimdir? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Peki Pakize Suda kimdir? Nereli? Pakize suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ünlü oyuncu Pakize sudanın biyografisi...
Ünlü Oyuncu ve Yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Pakize Suda kimdir? Pakize Suda neden hayatını kaybetti? Pakize Suda hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar harbimizde...
Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. Pakize Suda, demans hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Oynadığı filmler
- 1971: Feride
- 1972: Tarkan: Altın Madalyon
- 1985: Ayrılık Acısı
- 2007: Çılgın Dersane
- Oynadığı diziler
- 1998: Erguvan Yılları
- 2002: Pembe Patikler
- 2003: Hayat Bilgisi
- 2005: Davetsiz Misafir
- 2006: Sevda Çiçeği
- Sunduğu programlar
- Dobra Dobra
- Her Şeyi Konuşalım
- Konuşa Konuşa
- Lezzet Yolculuğu
- Lezzete Yolculuk
- Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
- Pakize Suda İle Gece Yarısı
- Pakizeli Günler
- Söylemezsem Olmaz
- Türkiye Konuşuyor
Kitapları
- Ağız Tadıyla Sevişemedik
- Yenmiş Yutulmuş Sözler