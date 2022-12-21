Ünlü oyuncu Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Pakize Suda kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda kaç yaşında vefat etti? Pakize Suda'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. İşte detaylar...

Pakize Suda kimdir? Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden vefat etti? gündemin başlıkları arasında geliyor. Geçen perşembe beynine pıhtı atan Pakize Suda'nın tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği öğrenildi. Peki, Pakize Suda kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ayrıntılar sizlerle...

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" dedi.

Uzun süreden bu yana çeşitli hastalıklarla mücadele eden Pakize Suda'nın son görüntüsü de gündem olmuştu.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında "Ege Güzeli" seçildi. Pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği bulunuyor.