- Pakistan'ın sivil ödüllerini verme töreni Ankara'da düzenlendi

ANKARA - Pakistan sivil ödüllerini verme töreni Pakistan Cumhurbaşkanı adına Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid tarafından Ankara'da takdim edildi.

Program iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı. Milli marşların okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programa Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid, Ankara Valisi Vasip Şahin, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid, Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen bir törenle, Pakistan Cumhurbaşkanı adına Pakistan'ın Sivil Ödüllerini Türkiye'nin saygıdeğer kişilerinden Prof. Dr. Asuman Belen Özcan'a ve Cahit Yaşar Eren'e takdim etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı, prestijli "Sitara-e-Imtiaz" nişanını Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Belen Özcan'a ve "Sitara-e-Pakistan" nişanını Pakistan'ın İzmir Fahri Başkonsolosu Sayın Cahit Yaşar Eren'e sundu. Bu ödüller, Pakistan'a yaptıkları seçkin hizmetler ve Pakistan-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeleri nedeniyle Türk ileri gelenlerine takdim edilmektedir.

Bu vesileyle konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, Pakistan Sivil Ödüllerini alanlara hak ettikleri bu onur için en içten tebriklerini iletti. Kendilerinin Pakistan için değeri biçilmez hizmetlerini ve Pakistan-Türkiye bağlarının daha da güçlendirilmesine olan katkılarını övdü. Asırlar öncesine dayalı olan Pakistan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin ortak bir dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa gömülü olduğunu belirten Büyükelçi, bu kutsal ilişkinin bizden önceki nesillerin samimi ve özverili çabalarıyla beslendiğini belirtti. "Şimdi ise onu daha da güçlendirmek ve bu kutsal emaneti gelecek nesillerimize aktarmak sorumluluğu bize düşüyor" dedi.

Programda konuşan Vali Vasip Şahin, ödül alanları kutladı ve iki ülkenin yakınlaşmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti. Vali Şahin iki ülkenin kardeş ülke olduğunu vurgulayarak Büyükelçi Junaid'e ayrıca teşekkür etti.