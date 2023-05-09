2018 ile 2022 yılları arasında görev yapan eski Pakistan Başbakanı İmran Han neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Pakistan'ın eski Başbakanı neden gözaltına alındı ve Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han kimdir soruları gündeme geliyor. Peki, Pakistan'ın eski Başbakanı neden gözaltına alındı? Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han kimdir?

Pakistan'ın eski Başbakanı neden gözaltına alındı ve Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han kimdir soruları gündeme geliyor. Pakistan yerel basınından Geo TV'nin haberine göre Han, İslamabad'da görülen duruşmaya hakkında açılan yolsuzluk davasının görülmesi için gelmişti. Ardından, Pakistan'ın eski Başbakanı neden gözaltına alındı ve Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han kimdir soruları araştırılıyor. Pakistan'ın eski Başbakanı neden gözaltına alındı? Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han kimdir? Detaylar haberimizdedir…

PAKİSTAN'IN ESKİ BAŞBAKANI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Pakistan yerel basınından Geo TV'nin haberine göre Han, İslamabad'da görülen duruşmaya hakkında açılan yolsuzluk davasının görülmesi için gelmişti. Reuters'a açıklamalarda bulunan tanık, Han'ın mahkeme salonuna girişinden kısa bir süre sonra polis ve askerlerce tutuklanarak gözaltına alındığını aktardı.

Pakistan mahkemesi 15 Mart'ta emniyet güçlerinden Han'ı tutuklama operasyonunu erteleyerek, Han'ın destekçileriyle polis arasında gerçekleşen şiddetli çatışmaların durulmasını sağlamıştı. Geçen yıl parlamentodaki güven oylamasının sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalan Han, 2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapmış ve görevinin son bulmasının ardından hakkında birçok yolsuzluk davası açılmıştı. Imran Khan

PAKİSTAN'IN ESKİ BAŞBAKANI İMRAN HAN KİMDİR?

İmran Han (d. 5 Ekim 1952), Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu, hayırsever, kriket oyunu yorumcusu ve Bradford Üniversitesi'nin eski rektörü. Ayrıca Han, annesi Şevket Hanım Anısına Kanser Hastanesinin ve Mianvali'de Namal Kolejinin kurucusudur. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.