Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı Ankara'da kutlandı

Bu vesileyle Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları okundu. Pakistan liderleri mesajlarında ataların fedakarlıklarına saygı gösterdiklerini belirtti ve Pakistan'ı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allama Muhammed İkbal'in vizyonuna göre dönüştürme sözü verdi. Pakistan liderleri ayrıca, son üç yıldan beri askeri kuşatma ile karşı karşıya olan Yasadışı Hint İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir halkıyla dayanışma duygularını ifade etti ve Pakistan'ın onlara meşru kendi kaderlerini tayin hakkı için siyasi, ahlaki ve diplomatik desteği için güvence verdi.

Bu vesileyle konuşan Büyükelçi Syrus Qazi, bağımsızlığın 75. yıl dönümünde başta Türkiye'deki Pakistan topluluğu olmak üzere ulusunu kutladı. Büyükelçi Qazi, 14 Ağustos'un kendilerine atalarımızın Alt Kıta Müslümanları için hayatlarını kendi iradelerine göre yaşayabilecekleri ayrı bir yurt sağlamak için verdikleri destansı demokratik mücadeleyi hatırlattığını belirtti. Bugün, Kaid-i Azam tarafından öngörüldüğü gibi, ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan'ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür.

Büyükelçi ayrıca tebrik mesajları gönderdikleri ve Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldıkları için Türk liderlerine ve halkına teşekkür etti.

Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde, Ankara'nın en yüksek kulesi ve en iyi aydınlatılmış binası olan 'Atakule', Pakistan-Türkiye kardeşlik ve dayanışma mesajlarını gösterecek. Atakule, Cinnah Caddesi üzerinde, Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah anıtının hemen karşısında yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Boğazı üzerinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler de bu akşam Pakistan bayrak renkleriyle aydınlatılacaktır.