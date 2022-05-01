Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Chand Raat" kutlaması

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ramazan Bayramı'nın gelişini müjdeleyen "Chand Raat"ı (Ay Gecesi) kutladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Ramazan Bayramı'nın gelişini müjdeleyen "Chand Raat" kutlandı. Kutlamaya Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, eşi Shaza Gazi, bazı yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Chand Raat" (Ay Gecesi) kutlamasının açılışında konuşan Büyükelçi Gazi, Chandra Raat kutlamasında katılanlara teşekkür etti. Gazi, "Pakistan Büyükelçiliğinde birçok başka etkinliğe katılmış olabilirsiniz ama bu olay bizim ramazanın son gecesinde kutladığımız bir olaydır. Bu gece bir renkler, neşe, dostlar ve ziyaret eden dostlarımızın gecesidir" dedi.

Büyükelçinin eşi Shaza, "Bu gecemize katıldığınız için teşekkür ederim. Chandra Urduca'da ay anlamına gelir ve Raat ise gece anlamına gelir. Bu gece Şevval ayının geldiğini ve Ramazan ayının bittiğini bize haber verir. Ramazan uzun 30 geceden ibarettir. Son gecesinde ise eşleri kocaları için uzun süre çalışmışlar, onların iyi iftar geçirmelerine gayret etmişlerdir. İşte bu gece onlar aya bakarak kocalarının iyi bir ramazan geçirmelerine vesile oldukları için şükrederler" ifadelerini kullandı.

Daha sonra davetlilere çoğunluğu Pakistan mutfağına özgü lezzetlerden oluşan iftar verildi. İftarın ardından davete katılan genç kız ve kadınlar, ellerine Pakistan'a özgü kınalar yaptırdı.