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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısı düzenlendi. Pakistan'da cami patlamasında son durum nedir gündeme gelirken kaç kişi öldü, kaç yaralı var merak ediliyor. Pakistan son dakika haberleri ve Pakistan'da cami yakınında patlamada son durum nedir araştırılıyor. Pakistan'da Patlama Son Dakika! Pakistan'da patlamasında son durum nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

PAKİSTAN'DA CAMİ YAKININDA PATLAMA SON DAKİKA

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

PAKİSTAN'DAKİ PATLAMADA SON DURUM NEDİR?

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

PATLAMA SONUCU KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.