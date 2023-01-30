Pakistan cami saldırısında son durum ne ve Pakistan camiye bombalı saldırıda kaç kişi öldüğü merak ediliyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir camiye namaz sırasında düzenlenen intihar saldırısında kaç kişi yaralandı ve kaç kişi öldüğü gündeme geliyor. Peki, Pakistan cami saldırısında son durum ne? Pakistan camiye bombalı saldırıda kaç kişi öldü?

Pakistan'da camiye bombalı saldırı! En az 28 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Onlarca kişinin de yaralandığı Pakistan camiye bombalı saldırıda kaç kişi öldüğü araştırılıyor. Pakistan cami saldırısında son durum ne ve Pakistan camiye bombalı saldırıda kaç kişi öldü merak ediliyor. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan cami saldırısında son durum ne? Pakistan camiye bombalı saldırıda kaç kişi öldü? Detaylar haberimizdedir…

PAKİSTAN CAMİ SALDIRISINDA SON DURUM NE?

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı. TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor. İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

PAKISTAN CAMİYE BOMBALI SALDIRIDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir camiye namaz sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 28 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin de yaralandığı patlamada caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluşurken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.