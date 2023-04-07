Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Peki, Pahalı etiketlerini kim yaptı?

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketler tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı. Peki, Pahalı etiketlerini kim yaptı? Marketlerdeki pahalı etiketleri yapan kim?

MARKETLERDE PAHALI ETİKETLERİNİ YAPAN KİM?

Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Akkoyun, daha önce yaptığı bir paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye"