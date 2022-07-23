Paella tarifi! 23 Temmuz Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella yemek tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef 23 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Paella yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Paella tarifi oldu. En güzel Paella yemek tarifi nasıldır? Paella yemeği nasıl yapılır? Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella tarifi! 23 Temmuz Masterchef Paella nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…
PAELLA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 5 adet halka kalamar
- 200 gram karides
- 5 adet kabuklu karides
- 200 gram midye
- 1 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı kadar bezelye
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 küp doğranmış soğan
- 1 küp doğranmış kapya biber
- Tuz
- Karabiber
- Sebze çeşnisi
- 2 su bardağı su
PAELLA TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Tavaya tavaya bir miktar zeytinyağı alınır, ısıtılır ve sırasıyla önce kalamar, daha sonra karidesler ve son olarak da midye birkaç tur çevrilir.
- Ayrı bir tavada zeytinyağı ısıtılır, üzerine soğan ve kapya biber ilave edilir, kavrulur.
- Kavrulan soğanın üzerine yıkanan pirinçler ilave edilir ve pirinçlerde kavrulur.
- Daha sonra üzerine midye, kalamar, karides dizilir, bezelyeler de ilave edilir.
- Tuz, karabiber, sebze çeşnisi, 2 su bardağı su ilave edilir ve pişmeye bırakılır, suyunu çektikten sonra servise hazırdır.