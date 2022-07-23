Paella tarifi! 23 Temmuz Masterchef Paella nasıl yapılır? Paella yemek tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Paella tarifi oldu. En güzel Paella yemek tarifi nasıldır? Paella yemeği nasıl yapılır? Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella tarifi! 23 Temmuz Masterchef Paella nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

PAELLA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 adet halka kalamar

200 gram karides

5 adet kabuklu karides

200 gram midye

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı kadar bezelye

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 küp doğranmış soğan

1 küp doğranmış kapya biber

Tuz

Karabiber

Sebze çeşnisi

2 su bardağı su

PAELLA TARİFİ NASIL YAPILIR?