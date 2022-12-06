TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Paella pilavı yapıldı. İzleyiciler, Paella pilavı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Paella nedir, nasıl yapılır? MasterChef Paella tarifi ve yapılışı! Paella nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde dünyadan pilav yemekleri yapıldı. Peki, Paella nedir, nasıl yapılır? MasterChef Paella tarifi ve yapılışı! Paella nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

PAELLA NEDİR?

İspanyol mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir . Çanak adını, yemeği açık ateşte pişirmek için kullanılan geniş, sığ geleneksel tavadan alır; paella , Valensiya/Katalan dilinde kızartma tavası anlamına gelir . Bir yemek olarak antik köklere sahip olabilir, ancak modern haliyle , İspanya'nın Akdeniz kıyısında, Valensiya kentine bitişik Albufera lagününün çevresindeki kırsal alanda, 19. yüzyılın ortalarına kadar izlenir.

Yuvarlak taneli pirinç, bajoqueta ve tavella (yeşil fasulye çeşitleri), tavşan, tavuk, bazen ördek ve garrofó (çeşitli lima veya tereyağlı fasulye), zeytinyağı ve tavuk suyunda pişirilir. Çanak bazen bütün biberiye dallarıyla tatlandırılır. Geleneksel olarak sarı renk safrandan gelir, ancak zerdeçal ve nergis ikame olarak kullanılabilir. Enginar göbeği ve sapları mevsimlik malzemeler olarak kullanılabilir.

PAELLA NASIL YAPILIR?

Paella de marisco (deniz ürünlü paella ), eti deniz ürünleri ile değiştirir ve fasulye ve yeşil sebzeleri çıkarırken, paella mixta (karışık paella ), çiftlik hayvanlarından , deniz ürünlerinden , sebzelerden ve bazen de fasulyeden elde edilen etigeleneksel pirinçle birleştirir.

Paella'nın diğer popüler yerel çeşitleri, tüm Akdeniz bölgesinde, İspanya'nın geri kalanında ve uluslararası olarak pişirilir.