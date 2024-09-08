ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?

PADİŞAHKEN YURT DIŞI ZİYARETLERİNDE BULUNAN İLK VE TEK OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?

Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir?

A) Abdülmecid

B) III. Selim

C) Abdülaziz

D) II. ABdülhaid