Paderborn - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paderborn - Kaiserslautern maçı şifresiz mi?

Almanya Bundesliga 2 hedefine ulaşmak isteyen Paderborn - Kaiserslautern bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Paderborn - Kaiserslautern maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Paderborn - Kaiserslautern maçı ne zaman?

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17-02-2023 PADERBORN VS KAISERSLAUTERN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Paderborn ile Kaiserslautern arasındaki Almanya Bundesliga 2 maçı, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI TIVIBU SPOR 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI BEIN SPORTS 4 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI BILYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI HANGİ GÜN?

Paderborn-Kaiserslautern Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI SAAT KAÇTA?

Paderborn-Kaiserslautern Maçı, saat 20:30 başlayacak.

PADERBORN-KAISERSLAUTERN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paderborn ve Kaiserslautern, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga 2 maçı, Paderborn'da, Home Deluxe Arena Stadyumu'nda oynanacak.