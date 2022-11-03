KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanması ardından adaylar, P93 puan türü kaç yıl geçerli olacağını araştırıyor. KPSS P93 kaç yılda bir yapılır ve KPSS P93 puan kaç yıl geçerli olacağı gündeme geliyor. Peki, P93 puan kaç yıl geçerli? KPSS P93 kaç yılda bir yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarınını öğrendi. Bazı kurumlar KPSS Ön Lisans sınavına girenlerden P93 puan türüne göre alım yapıyor. P93 puan kaç yıl geçerli ve KPSS P93 kaç yılda bir yapılır merak ediliyor. P93 puan kaç yıl geçerli? KPSS P93 kaç yılda bir yapılır? P93 puan kaç yıl geçerli? KPSS P93 kaç yılda bir yapılır? P93 puan kaç yıl geçerli? KPSS P93 kaç yılda bir yapılır? Detaylar haberimizdedir…

P93 PUAN KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS P93 türü isteyen meslekler, sadece üniversitelerin ön lisans yani 2 yıllık bölümlerinden mezun adaylar için geçerli olmaktadır. KPSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor. KPSS'ye giren kişi, sınava girdiği sene ve sonraki yıl yapılacak olan işe alımlarda P93 puan türünü kullanabilir. Alımlar her sene yapılmaktadır. Örneğin 2022 yılında KPSS'ye (ön lisans) giren adaylar, hem 2022 yılında hem de 2023 yılında P93 puan türünü kullanabilir.

P93 PUAN TÜRÜ NASIL HESAPLANIR?

KPSS ön lisans, 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürüyor. Bu sınavda 30 Türkçe, 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgilerden oluşan toplam 120 soru soruluyor.

P93 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

P93 puan türü ile şu kadrolarda çalışabilirsiniz: