KPSS Ön lisans 2022 sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sınav sonuçları hakkında birçok detayı merak ediyor. Bu detaylardan bir tanesi ise P93 ne demek? P93 puanı ile nereler tercih edilir? Soruları oluyor. Peki, P93 ne demek? P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 puan türü ne anlama geliyor?

P93 ne demek? Sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. KPSS sınav sonuçlarında yer alan farklı puan türleri, adayların kafasının karışmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle adaylar P93 ne demek? Sorusunu ve P93 puanı ile nereler tercih edilir? Sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyorlar. Peki, P93 ne demek? P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 puan türü ne anlama geliyor?

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

P93 PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?

P93 puan türü ile tercih edilebilecek kurumlar aşağıda yer almaktadır.