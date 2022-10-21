P3 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir?

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı...

P3 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı haberimizde...

P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Makina Kimya Endüstrisi

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.