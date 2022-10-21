P3 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir?
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KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı...
P3 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı haberimizde...
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Gümrük Müsteşarlığı
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
- Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
- Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
- Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Makina Kimya Endüstrisi
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
- SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.
- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.
- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.