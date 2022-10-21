P2 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir?

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P2 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı...

P2 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P2 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı haberimizde...

P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türü Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

Burada önemli nokta P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.