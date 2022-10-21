P1 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir?

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P1 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı...

P1 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğinin yanı sıra KPSS puan türlerine göre hangi kurumun hangi puan türünde alım yaptığını merak ediyor. Peki, KPSS puan türlerinden biri olan P1 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte, KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir? Yanıtı haberimizde...

P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. Öte yandan bu puan hesaplama işleminde sadece Genel Yetenek ve Genel Küştür etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanı

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.