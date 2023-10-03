Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi'nin Esenyurt'taki Meydan Ardıçlı Projesi Teslim İçin Gün Sayıyor

Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi'nin Esenyurt'ta inşa ettiği Meydan Ardıçlı Projesi, yıl sonunda tamamlanarak teslim edilecek. Proje, 27 blokta toplam 150 milyon dolarlık yatırımla bin 681 konut ve 125 ticari üniteye ev sahipliği yapacak.

Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği "Meydan Ardıçlı Projesi"nde teslim için gün sayıyor.

Şirket açıklamasına göre, toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde altışar ve yedişer katlı 27 bloktan oluşan projenin tamamının yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Toplam 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen proje "Meydan Ardıçlı"da toplam üç etapta bin 681 konut ve 125 ticari ünite yer alıyor. Projede, F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

"Meydan Ardıçlı" sakinlerine 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunuyor. Konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında değişiyor. Yüzde 90'ı satılmış durumda olan proje, kamuya açık alışveriş ve eğlence imkanı sunan caddeleriyle de dikkati çekiyor. Projedeki ticari alanlar ise her türlü ihtiyacın karşılanmasına yönelik şekilde hizmet veriyor.

Konumu ve sunduğu prestij ile bölgede yeni yaşam dalgası başlatan "Meydan Ardıçlı" merkezi lokasyonu ve üst düzey donanımıyla da katma değeri yüksek bir yatırım olarak öne çıkıyor. Tam donanımlı bir sosyal tesisin hizmet verdiği "Meydan Ardıçlı"da, site sakinlerinin sosyal tesis, durak, metro ve çarşıya ulaşımını kolaylaştıran shuttle servisi ile konfor üst düzeye çıkartılıyor.

Yatay mimarinin örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor. Paris'ten Roma'ya New York'tan İstanbul'a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, konumu ve donanımından aldığı güçle bölgenin sosyal hayatına boyut katıyor.

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan, içerisinde dünyaca ünlü markaları barındıran dükkanlardan, kafe ve restoranlara kadar her türlü detayın düşünüldüğü cadde ve sokakları, su ve ışık oyunlarıyla 24 saat yaşayan projede 12 bin metrekareden oluşan yeşil alan ve yer altı otoparkları da yer alıyor.

Proje yanı başında yer alan metro istasyonuyla, civardaki üniversite, hastane ve okullara yakınlığı ile de ulaşım avantajı sağlanıyor.