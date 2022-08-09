Özyeğin Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Özyeğin Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Özyeğin Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Özyeğin Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Özyeğin Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015 yılı Girişimcilik ve Yenilikçilik endeksinde Türkiye'nin en iyi 7. üniversitedir. Buna ek olarak 2021 U-Multirank sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitesidir.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)