Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Özyeğin Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Özyeğin Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015 yılı Girişimcilik ve Yenilikçilik endeksinde Türkiye'nin en iyi 7. üniversitedir. Buna ek olarak 2021 U-Multirank sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitesidir.

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