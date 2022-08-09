Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Özyeğin Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Özyeğin Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

Özyeğin Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Özyeğin Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Özyeğin Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) )

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Özyeğin Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine açtığı yeni ufuklar ve sunduğu olanaklarla kendi yetkinliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Mezunlarının farklılaşarak bir adım önde olmaları hedefiyle katma değer yaratan, yenilikçi bir eğitim modeli uyguluyor. Öğrencilerinin iş dünyası için donanımlı hale gelmeleri, birkaç dil bilmeleri, sosyal aktivitelerle yeni yetkinlikler edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri, mezun olmadan önce değişim programları ya da staj olanaklarıyla yurt dışına çıkarak global bir vizyon edinmeleri ve topluma fayda yaratan bireyler olmaları, Özyeğin Üniversitesi'nin başlıca amacını oluşturuyor.