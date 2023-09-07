Özür Dilerim filmi oyuncuları kim? Özür Dilerim filmi konusu, oyuncuları ve Özür Dilerim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Özür Dilerim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Özür Dilerim konusu, özeti ve Özür Dilerim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Özür Dilerim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Özür Dilerim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Özür Dilerim filmini izleyecek olanların merak ettiği Özür Dilerim konusu nedir, Özür Dilerim oyuncuları kimler ve Özür Dilerim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Erkin, borç içinde yüzen bir deniz feneri bekçisidir. Hayatındaki en değerli insanlar olan kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'yi ciddi şekilde kırmıştır. Bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Huzurevine gider ama dedesinin ölmediğini öğrenir. Dedesi borçları için gereken parayı ona verebileceğini söyler ama bir şartı vardır. Erkin'in bir hafta içinde Koray ve Merve'nin gönlünü alması gerekiyordur.

YAPIMCI: 25 FİLM

YÖNETMEN: İBRAHİM BÜYÜKAK

SENARİST: İBRAHİM BÜYÜKAK

OYUNCULAR: İBRAHİM BÜYÜKAK, OĞUZHAN KOÇ VE GİZEM KARACA, METİN COŞKUN, MÜFİT KAYACAN, MERT TURAK, YELİZ KUVANCI, GÜMEÇ ALPAY ASLAN, YONCA ŞAHİNBAŞ, KERİMCAN KAMAL VE FATMA TOPTAŞ