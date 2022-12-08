Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ardından, Öztürk Yılmaz sağlık durumu nasıl? Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı? soruları gündemden düşmüyor. Öztürk Yılmaz sağlık durumu nasıl ve Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı merak ediliyor. Peki, Öztürk Yılmaz sağlık durumu nasıl? Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı?

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ÖZTÜRK YILMAZ'I KİM BIÇAKLADI?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından bıçaklanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" ifadelerini kullandı. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

ÖZTÜRK YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.