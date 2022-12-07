Öztürk Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Öztürk Yılmaz geliyor. Peki, Öztürk Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Öztürk Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Son dakika gelen haberlere göre, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bunun ardından Öztürk Yılmaz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? merak edildi. İşte detaylar...

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz (d. 19 Eylül 1970, Ardahan), Türk diplomat, siyasetçi, yazar, 26. ve 27. dönem Ardahan milletvekili, Yenilik Partisi Genel Başkanı.

Öztürk Yılmaz doğum tarihi : 19 Eylül 1970

Öztürk Yılmaz kaç yaşında : 52 yaşında

Öztürk Yılmaz nereli : Ardahan

Öztürk Yılmaz mesleği ne : Yenilik Partisi Genel Başkanı

Öztürk Yılmaz Ardahan Lisesi'ni okuduktan sonra ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 senesinde Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Burada sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Yurtdışında da çeşitli elçilik görevlerinde bulunmuştur. Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak çalışmıştır. Ek olarak yüksek lisansını Brüksel'deki VUB Üniversitesinde yapmıştır. 2013 senesinde Musul Başkonsolosu, 2015 senesinde Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Büyükelçilik görevinden sonra siyaset hayatına atılan Öztürk Yılmaz ilk olarak CHP'den Ardahan milletvekili adayı olmuştur ve milletvekilliğini kazanmıştır. Ardından partisinde çeşitli görevlerde bulunan Öztürk Yılmaz 20 Temmuz 2020 tarihinde "Yenilik Partisi" isminde yeni bir siyasi parti kurmuştur.

30 Temmuz 2019'da yaptığı açıklamada, yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

Öztürk Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca Türkçe dilinin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Portekizce dilleri de bilmektedir.