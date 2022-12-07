Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bunun ardından vatandaşlar, Öztürk Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı? Saldırgan yakalandı mı, kaçtı mı? merak etti. Peki, Öztürk Yılmaz iyileşti mi? Öztürk Yılmaz'ın son durumu nasıl? İşte detaylar...

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan kim, yakalandı mı? Serhat K. kimdir, yakalandı mı, kaç yaşında?

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Öztürk Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı? Bilgiler sizlerle...

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

Kalçasından bıçaklanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK YILMAZ'I KİM BIÇAKLADI? SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

GÜNCELLEME

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ı Ankara'da dört bıçak darbesiyle yaralayıp kaçan saldırgan olayın ardından Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından kalçasından bıçaklandı. Dört bıçak darbesi alan Yılmaz kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Serhat K.'yi Bolu Otobüs Terminali'nde yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı.

EMNİYET, TWİTTER'DAN DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.