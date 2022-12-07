Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Bolu'da yakalandı. Bunun ardından saldırganın kim olduğu merak edildi. Peki, Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan kim, yakalandı mı? Serhat K. kimdir, yakalandı mı, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Öztürk Yılmaz'ı kim bıçakladı? Öztürk Yılmaz'a saldıran kişi kimdir, yakalandı mı?

ÖZTÜRK YILMAZ'A SALDIRAN KİŞİ KİMDİR, YAKALANDI MI?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından kalçasından bıçaklandı. Dört bıçak darbesi alan Yılmaz kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

Öztürk Yılmaz'ı Ankara'da dört bıçak darbesiyle yaralayıp kaçan saldırgan olayın ardından Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı.

ÖZTÜRK YILMAZ'A SALDIRAN SERHAT K. YAKALANDI MI?

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Serhat K.'yi Bolu Otobüs Terminali'nde yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, Öztürk Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Saldırı anı ve Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaylagül, "Saldırgan İstanbul'dan geldiğini ve bir çay içmek istediğini söylemiş. İçeri girdikten sonra genel başkanın direk boynuna saldırmış. Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından 4 kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış ama saldırgan kaçmış. Şu anda 4 yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar" dedi.