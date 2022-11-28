Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Özsu Balık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Özsu Balık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Özsu Balık ne zaman borsada işlem görecek? Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ne kadar? Özsu Balık halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Özsu Balık ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Özsu Balık halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Özsu Balık ne zaman borsada işlem görecek? Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ne kadar? Özsu Balık halka arz kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Özsu Balık halka arz tarihi!

ÖZSU BALIK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Özsu Balık borsada işlem görme tarihi 29 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33% olarak belirlendi.

Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.

ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU NE?

Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak açıklandı.

ÖZSU BALIK KAÇ LOT VERİYOR?

Özsu Balık şirketi 20,000,000 Lot veriyor.

ÖZSU BALIK ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.