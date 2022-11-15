Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Özsu Balık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Özsu Balık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ne kadar? Özsu Balık halka arz kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Özsu Balık halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Özsu Balık halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ne kadar? Özsu Balık halka arz kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33%.

Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.

ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU NE?

Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB.