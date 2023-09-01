Ozon terapisi, özellikle birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılan bir uygulamadır. Ozon terapisi faydaları neler, nasıl uygulanır soruları araştırılmaktadır. Peki, Ozon terapi nedir, faydaları neler? Ozon terapi nasıl uygulanır? İşte detaylar...

Günümüzde tıp alanında sürekli olarak gelişen teknoloji ve yöntemler, farklı tedavi seçeneklerini insanların hizmetine sunuyor. Bunlardan biri de son yıllarda popülaritesi artan "ozon terapi"dir. Ozon terapinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve potansiyel sağlık faydaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ozon terapi nedir, faydaları neler? Ozon terapi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

OZON TERAPİ NEDİR?

Ozon terapi, tıbbi olarak saf ozon gazının vücuda uygulandığı bir tedavi yöntemidir. Ozon (O3), üç oksijen atomunun birleşiminden oluşan bir moleküldür. Ozon terapi, genellikle ozon gazının cilde enjekte edilmesi veya kanla karıştırılarak tedavi edilmek amacıyla kullanılır.

OZON TERAPİ NASIL YAPILIR?

Ozon terapinin temel prensibi, ozonun antimikrobiyal ve oksijen sağlayıcı özelliklerine dayanır. Ozonun vücuda uygulandığında hücresel oksijenlenmeyi artırması ve bağışıklık sistemini desteklemesi beklenir. Bu sayede, hastalıklarla savaşma yeteneği artırılır.

OZON TERAPİ FAYDALARI NELER?

Ozon terapinin bağışıklık sistemini desteklediği ve hastalıklara karşı koruyucu etkiler sunduğu düşünülmektedir. Ozon, serbest radikallere karşı etkili bir antioksidan olarak çalışabilir, böylece hücre hasarını azaltabilir. Ozonun antimikrobiyal özellikleri nedeniyle enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

OZON TERAPİ NASIL UYGULANIR?

Ozon terapi farklı yöntemlerle uygulanabilir. En yaygın yöntemlerinde Ozon gazı, cilt altına veya kaslara enjekte edilebilir, ozon yağı cilde uygulanarak emilimi sağlanabilir veya ozon, kanla karıştırılarak damardan verilebilir.