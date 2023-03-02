Ozon tedavisini birçok insan hastalıkları için uyguluyor. Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır ve ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir molekül olarak bilinir. Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır ve ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler merak ediliyor. Peki, ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler?

Son dönemlerde en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır ve ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler olduğu gündeme geliyor. Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır ve ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler merak ediliyor. Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır ve ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler araştırılıyor. Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozon tedavisi ne işe yarar, yan etkileri neler? Detaylar haberimizdedir…

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Ozon tedavisi, her zaman saf ozon ile saf oksijenin karışımından yapılır. Bu alanda eğitim almış hekimler tarafından hastanın durumuna ve tıbbi endikasyonuna göre doz belirlenir. Bu tedaviyi uygulamak istiyorsanız eğer mutlaka bir hekime danışmalısınız.

OZON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Majör otohemoterapi: Kişinin 50-100 ml kadar kanının alınıp ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra geri verilmesidir.

Minör otohemoterapi: Kişinin 5-10 ml kadar kanının alınıp ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra kas içine enjekte edilmesidir.

Torbalama: Lokal olarak yapılacak bölgeye direk ozon gazının verildiği kapalı bir sistemdir. Her türlü yara için uygulanır. Yaranın olduğu yer ozona dayanıklı torba içerisine alınır ve torba içine sürekli olarak ozon gazı verilir. Ozon gazı kuru ciltten emilmediği için yapılacak bölge öncelikle ozonlu su ile nemlendirilmelidir.

Rektal uygulama: Ozon gazının rektal yolla uygulanmasıdır. Bağırsak hastalığı olan veya damar yolu açılamayan kişilerde tercih edilir. Kişi uygulama sırasında bir şey hissetmez.

Eklem içi uygulama: Ozon gazının eklem içine direk enjekte edilmesidir. Eklemi tüten bütün hastalıklarda uygulanır.

OZON TEDAVİSİ NE İŞE YARAR?

Ozon üç oksijen atomundan oluşur. Doğada stratosfer tabakasında bulunur ve güneşin UV ışınlarının geçmesini engeller. Oda sıcaklığında renksiz ve kokusuz olan bir gazdır. İleri derecede etkin bir dezenfektan olduğu için tüm dünyada içme suyunun temizlenmesinde ve havalandırma sistemlerinde havanın temizlenmesinde kullanılıyor. Ozon bir tedavi aracı olarak da kullanılıyor. Yapılan çalışmaların çoğu ozon tedavisinin dezenfektan özelliği ile ilgilidir.

OZON TEDAVİSİ YAN ETKİLERİ NELER?



Ozon tedavisinin bilinen bir yan etkisi yoktur. Uygun doz olmadığı durumlarda tedaviden fayda sağlanamaz. Ozon tedavisine başlandıktan 3-5 seans sonra kişide 'iyileşme krizi' olarak bilinen yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetler görülebilir. Tedaviye devam edildiğinde bu şikayetler yok olur.