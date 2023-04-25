Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatür çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı belirtilen karikatürist Öznur Kalender'den şikayetçi oldu. "Zincirleme hakaret" suçundan yargılanan Kalender'in 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Peki, Öznur Kalender kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Karikatürist Öznur Kalender'in hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Eser Yenenler'i domuza benzeten karikatürist hem hapis hem para cezasına çarptırıldı

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında karikatürist Öznur Kalender geliyor. Peki, Öznur Kalender kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Öznur Kalender'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

ÖZNUR KALENDER KİMDİR?

Öznur Kalender karikatürist ve ressamdır. 1951 Tokat doğumlu olan Öznur Kalender ilk olarak 1971 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Çarşaf Mizah Dergisi'nin kuruluşunda yer almıştır. Uzun yıllardır karikatüristlik yapan Öznur Kalender zaman zaman çizimleriyle gündeme geliyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Öznur Kalender'in Twitter'da 4200 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 7100 takipçisi mevcuttur.

ESER YENENLER VE ÖZNUR KALENDER OLAYI NEDİR?

Eser Yenenler'i domuza benzeterek karikatür çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı belirtilen karikatürist Öznur Kalender'in "zincirleme hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Öte yandan İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalender'in 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenler'in yüzünü domuza karikatür haline getirdiği ve "Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürk'le aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak 'B.k çuvalına' bende seni çizip komiklik yaptım nasıl?" şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.

İddianamede şüpheli Öznur Kalender'in 11 Ocak 2022 tarihinde "Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk'le dalga geçen dombili komik Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahcup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı. Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi.