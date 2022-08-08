Öznel ne demek? Öznel kelimesi TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Öznel ne demek? Sorusu birçok kişi tarafından sıkça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Türkçe 'de yer alan öznel ne demek? Öznel cümle ne anlama geliyor?
Öznel kelimesi, gündelik hayatımızda birçok farklı platformda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle birçok insan tarafından sıkça merak edilen öznel ne demek? Sorusu sıkça aratılanlar arasında yer alıyor. Peki öznel kelimesi TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Öznel, kişiden kişiye göre değişebilen, kişiye göre farklılık gösteren, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, anlamına gelmektedir.
Öznel kelimesinin TDK'ya göre anlamı aşağıdaki gibidir.
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı anlamına gelmektedir.
Öznel cümlelere örnek vermek gerekirse aşağıda yer alan öznel cümleler örnek verilebilir. Aşağıda yer alan cümleler, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilen, bireyin düşünce ve duygularına dayanan öznel cümlelerdir.
Ben şiir yazmayı severim
Arkadaşımın resmini çok beğendim.
Gürültülü ortamdan hoşlanmam.
Güneşli havayı çok severim.
Yüzme, futboldan daha eğlencelidir.
Öznel kelimesinin cümle içerisindeki kullanım şekline aşağıda yer alan cümle örnek verilebilir.
Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim.