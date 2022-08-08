Öznel ne demek? Öznel kelimesi TDK'ya göre ne anlama geliyor?

Öznel ne demek? Sorusu birçok kişi tarafından sıkça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Türkçe 'de yer alan öznel ne demek? Öznel cümle ne anlama geliyor?

Öznel kelimesi, gündelik hayatımızda birçok farklı platformda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle birçok insan tarafından sıkça merak edilen öznel ne demek? Sorusu sıkça aratılanlar arasında yer alıyor. Peki öznel kelimesi TDK'ya göre ne anlama geliyor?

ÖZNEL NE DEMEK?

Öznel, kişiden kişiye göre değişebilen, kişiye göre farklılık gösteren, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, anlamına gelmektedir.

ÖZNEL KELİMESİ TDK'YA GÖRE NE ANLAMA GELİYOR?

Öznel kelimesinin TDK'ya göre anlamı aşağıdaki gibidir.

Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı anlamına gelmektedir.

ÖZNEL CÜMLELERE ÖRNEKLER

Öznel cümlelere örnek vermek gerekirse aşağıda yer alan öznel cümleler örnek verilebilir. Aşağıda yer alan cümleler, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilen, bireyin düşünce ve duygularına dayanan öznel cümlelerdir.

Ben şiir yazmayı severim

Arkadaşımın resmini çok beğendim.

Gürültülü ortamdan hoşlanmam.

Güneşli havayı çok severim.

Yüzme, futboldan daha eğlencelidir.

ÖZNEL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANILMASI

Öznel kelimesinin cümle içerisindeki kullanım şekline aşağıda yer alan cümle örnek verilebilir.

Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim.