Özlük hakkı müjdesi nedir? Özlük hakkı ne demek? Sağlık çalışanlarına özlük hakkı verilecek mi? (Resmi açıklama) - Haberler

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bunun akabinde vatandaşlar, Özlük hakkı müjdesi nedir? Özlük hakkı ne demek? Sağlık çalışanlarına özlük hakkı verilecek mi? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

ÖZLÜK HAKKI MÜJDESİ NEDİR?

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini müjdelemişti.

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Mali haklarda ve çalışma şartlarında iyileştirme öngören düzenlemeler yasalaştırılacak. Önce şiddet cezalarını ağırlaştıran teklif, ardından da maaş artışlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçecek.

ÖZLÜK HAKKI KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta; ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şunları söylemişti:

Ücret düzenlemesi ile ilgili çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödemesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir.

Sağlık bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi ödeme yapmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleşecek.

Merkezi yönetim bütçesinden performans ödeme için ilave kaynak sağlanacak.

Döner sermayeden kazanılan ek ödemelere de artış olacaktır. Bu iyileştirme emeklilere de yansıyacaktır.

Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları da telafi edilecektir.

Hemşire ve diğer çalışanlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınacaktır.

Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

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