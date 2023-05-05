Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un tartışmaya açılması üzerine "Kırmızı çizgimizdir" açıklaması ile gündeme gelen Özlem Zengin nereden milletvekili adayı oldu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Özlem Zengin nereden milletvekili adayı oldu? Özlem Zengin hangi partiden, nereden aday oldu?

Özlem Zengin nereden milletvekili adayı oldu? Sorusu, seçimin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet'le ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Belgin Uygur'a devretti. Özlem Zengin'in hayatı ve nereden aday olduğu merak konusu oldu. Peki, Özlem Zengin nereden milletvekili adayı oldu? Özlem Zengin hangi partiden, nereden aday oldu?

ÖZLEM ZENGİN NEREDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

AKP Genel Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul 3. Bölge'de 2. sıradan aday gösterildi. Böylece vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan sorular, adayların açıklanması ile yanıt buldu.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi'nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir