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Başörtü anayasası ile ilgili açıklamalarının ardından konuşulan isimlerden birisi de Özlem Zengin oldu. Son günlerde gündemde yerini alan Özlem Zengin hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Özlem Zengin kimdir? sorularına yanıt arıyor. Peki, Özlem Zengin kimdir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin hangi partiden? Özlem Zengin hayatı ve biyografisi!

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

1969 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "HAYATIN İÇİNDEN" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Din Sosyolojisi alanında 'Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim' konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. Bu arada Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.12 Mayıs 2012 'de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi' nde AK PARTİ İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı' na seçildi ve 14 Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Av. Özlem Zengin İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi "İKAMER" in kurucularındandır.

Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği "KADEM" kurucu üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Medya alanında çalışmalarına devam etmekte ve ÜLKE TV de Türkiye ve dünya gündeminin özellikle kadınların bakış açısından değerlendirildiği "İNCE FİKİR" programını hazırlamakta ve sunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.